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Люксембург в 2020 году введет бесплатный проезд на общественном транспорте 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Люксембург с 1 марта 2020 года введет бесплатный проезд на общественном транспорте — автобусах, трамваях и пригородных электричках, сообщил министр мобильности Великого герцогства Франсуа Бауш.
"Это вишня на торте всеобъемлющей транспортной стратегии", — приводит его слова газета Luxemburger Wort.
Исключение составит проезд в вагоне первого класса пригородных поездов, который останется платным.
Расходы на реализацию проекта определены властями в 41 миллион евро в год.
Население Люксембурга составляет немногим более 600 тысяч человек, из которых 48% являются иностранцами.
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В мире , Люксембург
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