Люксембург в 2020 году введет бесплатный проезд на общественном транспорте

Люксембург с 1 марта 2020 года введет бесплатный проезд на общественном транспорте — автобусах, трамваях и пригородных электричках, сообщил министр мобильности Великого герцогства Франсуа Бауш.

"Это вишня на торте всеобъемлющей транспортной стратегии", — приводит его слова газета Luxemburger Wort.

Исключение составит проезд в вагоне первого класса пригородных поездов, который останется платным.

Расходы на реализацию проекта определены властями в 41 миллион евро в год.

Население Люксембурга составляет немногим более 600 тысяч человек, из которых 48% являются иностранцами.