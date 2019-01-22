Президент Зимбабве призвал протестующих отложить разногласия и начать диалог

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во вторник призвал лидеров политических партий и активистов оставить разногласия и начать диалог.

"Я призываю лидеров всех политических партий, а также религиозных и гражданских активистов отложить в сторону наши разногласия и объединиться. То, что нас объединяет, сильнее, чем то, что могло бы разделить нас. Давайте начнем национальный диалог. Давайте поставим на первое место экономику, давайте поставим на первое место народ", — написал глава Зимбабве в Twitter.

Он отметил, что решение о значительном повышении цен на топливо, которое вызвало в стране массовые протесты, далось властям нелегко. Однако, по его мнению, оно было верным.

Мнангагва осудил насилие как со стороны протестующих, заявив, что протесты не были мирными, так и со стороны представителей власти. "Насилие и противоправные действия наших служб безопасности неприемлемы и являются предательством нового Зимбабве. Будет проводиться расследование нарушений", — заявил он, пообещав наказать ответственных за подобные действия в случае признания их вины.

Ранее власти Зимбабве объявили о повышении цен на бензин и дизельное топливо более чем в два раза, что вызвало волну недовольства у граждан. По данным министерства информации государства, с начала протестов задержаны более 200 человек. В результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка погибли как минимум три человека. В стране перестали работать социальные сети Facebook, Twitter и мессенджер WhatsApp, закрыт ряд предприятий и школ.