Курильские и российские

«Северные территории» — так в Японии называют южные острова Курильской гряды, без сомнения, станут одной из основных тем для обсуждения на переговорах японского премьер-министра Синдзо Абэ с российским президентом Владимиром Путиным . Перед встречей тема спорных островов активно обсуждалась публично: Токио пообещал отказаться от компенсаций и не выселять жителей Южных Курил в случае их передачи. Дошло до того, что в Кремле вынуждены были одернуть Абэ и заметить, что такая суета не способствует нормальному переговорному процессу. Специально для «Ленты.ру» российский японист Виктор Кузьминков вспомнил историю спорных островов и причины, по которым претензии Японии на них выглядят, мягко говоря, спорными.

Острова мохнатых людей

«Приведенных в подданство на дальних островах мохнатых курильцев оставить свободными и никакого сбору с них не требовать», — гласил указ русской императрицы Екатерины II, подписанный ею в 1779 году. «Мохнатыми курильцами» русские землепроходцы называли коренных жителей японских островов — айнов, которые, в отличие от других северных народов, имели на лице сильную растительность.

Однако в 1855 году был заключен Русско-японский трактат о торговле и границах, по которому все четыре ныне спорных острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи — царское правительство признало японской территорией, каковой они оставались до конца Второй мировой войны. Именно на основе этого документа официальный Токио выдвигает на них свои претензии.

Из виду, однако, упускается важный факт: Россия уступила эти острова Японии с тем условием, что последняя согласится на торговлю. Однако торговля с Японией развивалась слабо, и потому соглашение 1855 года (по сути невыполненное) не может служить доказательством в территориальных претензиях к России. Тем более что впоследствии граница между Россией и Японией дважды менялась, в том числе в результате военных действий.

В 1875 году Россия признала японский суверенитет над всеми Курильскими островами до полуострова Камчатка в обмен на официальный отказ Японии от притязаний на остров Сахалин, однако в 1905-м, после поражения России в Русско-японской войне, по Портсмутскому мирному договору Японии отошла южная часть острова Сахалин, на который Япония вроде «не претендовала». Такая ситуация сохранялась до 1945 года, когда Советский Союз, выполняя обещание, данное союзным державам — США Великобритании , вступил в войну с Японией.

Токио считает, что это было сделано в нарушение пакта о нейтралитете, однако это всего лишь попытка представить Японию жертвой нападения, вывести ее из блока агрессивных государств и подорвать авторитет СССР (и, соответственно, России).

Эти обвинения нельзя рассматривать всерьез: они абсолютно игнорируют ситуацию, сложившуюся тогда в мире. Остановка действия пакта о нейтралитете и вступление Советского Союза в войну против Японии были правомерны и вытекали из положений Устава ООН (статей 1 и 113), принятых на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года, еще до вступления СССР в войну против Японии.

Именно в соответствии с Уставом ООН у Японии изъяли территории в качестве меры наказания за агрессию. И это зафиксировано в соглашении, принятом на Ялтинской конференции Иосифом Сталиным, Уинстоном Черчиллем Теодором Рузвельтом . Говорить в этих условиях о нарушении договора и вероломном нападении никак нельзя.

У Японии есть еще один аргумент: в Токио считают, что их страна не являлась одной из сторон Ялтинского соглашения и поэтому никак не связана этим документом. Но из виду упускается еще один важнейший момент.

Капитуляция и обман

В сентябре 1945 года в Сан-Франциско состоялась мирная конференция, окончательно положившая конец Второй мировой войне. На ней решалась судьба разгромленной Японии. В американский город съехались представители более 50 стран, в том числе Советского Союза.

На конференции была написана новая глава истории Курильских островов — Токио подписал документ, в котором черным по белому значилось: «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Казалось бы, как можно требовать вернуть острова, отказ от которых документально зафиксирован?

Все просто: тогда Япония просто не считала Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир Курильскими островами. Премьер-министр Японии Ёсида Сигэру 7 сентября 1951 года заявил: «Острова Хабомаи и Шикотан являются частью острова Хоккайдо и были оккупированы Советским Союзом в одностороннем порядке 20 сентября 1945 года, вскоре после японской капитуляции». То есть Токио считал их частью Хоккайдо, а не Курил. Позднее японское правительство добавит к ним острова Итуруп и Кунашир и будет настаивать на том, что эти четыре острова не входят в географическое понятие Курильские острова, а следовательно — не подпадают под определение Курильских островов, от которых Япония отказалась по Сан-Францисскому мирному договору.

Кроме того, советская делегация участвовала в Сан-Францисской конференции, но поскольку ни одна из предложенных ею поправок не была принята, она мирный договор подписывать отказалась. Этим Токио тоже обосновывает свою правоту, хотя говорить о ней не приходится: Ялтинский договор Сталина, Черчилля и Рузвельта согласия Японии не предполагал, а Сан-Францисский договор она подписала, признала «полную силу всех договоров» и обязалась выполнять решения союзников.

Вместе с тем в Сан-Францисском договоре есть огромный подводный камень, который делает обсуждение принадлежности каких-либо островов Курильской гряды невозможным. В соответствии с этим документом, Япония отказалась от Южного Сахалина и Курильских островов просто, а не в чью-то пользу. При этом тот же самый договор предусматривает: если Япония договорится о мире с каким-то государством и даст ему что-то сверх того, что предусмотрено этим договором, она обязана будет дать то же самое всем остальным подписантам.

Иными словами, если Япония признает суверенитет России над Курилами и Южным Сахалином формально, то все 48 стран-подписантов (в том числе, например, США) смогут претендовать на владение ими.

Это связано с тем, что договор не определяет статус Курил и Южного Сахалина, а просто фиксирует отказ Японии. И сегодняшняя Россия как государство-продолжатель СССР владеет ими не де-юре, а не исторических основаниях — потому что никто другой не предъявил своих претензий.

Холодная война против советской теплоты

В 1956 году Советский Союз пошел навстречу Японии и добровольно согласился передать ей Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако Сан-Францисский договор предусматривал, что он должен быть подписан в течение трех лет, — Москва и Токио не успели, и обещание передать острова перестало действовать, а затем вообще было аннулировано в ответ на требование Японией еще двух островов и подписания нового договора о взаимном сотрудничестве и безопасности с США.

В начале 1960-х годов правительство Японии продолжило упорствовать: Токио сформулировал концепцию «исконно японских территорий». В соответствии с ней Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир не входят в состав Курильских островов и издревле принадлежат Японии. С тех пор для обозначения этих четырех островов было введено понятие «северные территории». То есть проблема этих островов была создана Японией искусственно, намеренно и самостоятельно, исходя из собственного извращенного толкования международных соглашений.

Но в ту пору шла холодная война, открытую поддержку территориальным притязаниям Японии к Советскому Союзу оказал Госдепартамент США , выступивший 13 декабря 1962 года с заявлением, в котором утверждалось, что южные Курильские острова являются «исконно японской территорией».

С момента заключения нового договора о безопасности между США и Японией — того самого, который заставил СССР отказаться от добровольной передачи Хабомаи и Шикотана, — Токио и Вашингтон стали рассматривать лозунг «возвращения северных территорий» как один из самых удобных рычагов, с помощью которых в японском обществе можно было нагнетать антисоветские настроения. Москва отказалась от добровольной передачи двух островов, Токио захотел сразу четыре — СССР и Япония сознательно пошли на взаимное политическое дистанцирование.

Верните ваши острова

Японские власти всячески поощряли «движение за возвращение северных территорий». Оно началось с протестов рыбаков из ближайшего к островам города Нэмуро на Хоккайдо, который до войны был центром района Тисима (Курилы). В результате утраты Курильских островов рыболовная отрасль Японии — одна из главных основ жизнедеятельности региона Хоккайдо — несла серьезные убытки. Постепенно протесты рыбаков города Нэмура переросли в организованные митинги и марши по всей стране с требованиями «вернуть острова». В 1963 году был учрежден Координационный совет движения по «возвращению северных территорий», в состав которого вошла 41 организация. Этот совет проводил народные слеты и семинары, стал налаживать координацию деятельности и солидарность входящих в него организаций.

Он начал давить на японское правительство и требовать, чтобы оно добивалось возвращения островов не только на словах. В результате в мае 1970 года в структуре правительства была учреждена структура, занимавшаяся подготовкой возвращения Окинавы и «северных территорий».

Движение за «возвращение северных территорий» окрепло лишь после того, как в 1972 году США вернули Японии административные права над островом Окинава: базы на нем играли роль стратегических форпостов в деле противостояния с СССР, а размещенные на них ядерные ракеты были важной частью глобальной политики ядерного сдерживания.

Однако когда началась война во Вьетнаме и японское общество охладело к американцам, в Вашингтоне стали понимать, что отказ или промедление в передаче Окинавы может негативно сказаться на японо-американском альянсе в целом. Кроме того, возвращение Окинавы было и наградой: США отблагодарили Японию за выстраивание проамериканского порядка в Юго-Восточной Азии.

Церемония передачи Окинавы Японии состоялась 15 мая 1972 года после вывода оттуда ядерного оружия. По этому случаю в обращении к нации тогдашний премьер-министр Эйсаку Сато (кстати, дядя Синдзо Абэ) заявил, что «до тех пор, пока не будут возвращены северные территории, послевоенный период завершен не будет». В прошлом допустившие всплеск милитаризма японцы очень болезненно переживали поражение и послевоенную оккупацию, поэтому идея «сейчас острова вернем — вот война и закончится» воспринималась крайне серьезно. Придуманная Токио проблема «северных территорий» была возведена в идею национального масштаба.

День островитянина

Каждой национальной идее полагается соответствующий культ: в 1976 году в стране учредили праздник, который так и назывался — «день северных территорий». Он отмечается 7 февраля — в этот день в 1855 году был подписан тот самый трактат о торговле и границах между Россией и Японией.

Ежегодно в Токио стал проводиться «Общенациональный съезд за возвращение северных территорий», в котором принимают участие премьер-министр и лидеры всех парламентских партий страны. Как правило, в этот день перед посольством России в Токио ультраправые организации устраивают митинги, требуя «возвращения своего». Наиболее скандальным стало 7 февраля 2011 года, когда в ответ на посещение президентом Дмитрием Медведевым острова Кунашир националисты осквернили российский флаг.

В сентябре 1976 года на пожертвования, собранные активистами «движения за возвращение северных территорий», на мысе Носаппу, с которого просматриваются острова, был воздвигнут монумент «Мост к островам Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп», символизирующий японские чаяния в отношении этих территорий. В каждой из 47 префектур были созданы народные советы «содействия возвращению северных территорий».

Полным ходом шла работа на законодательном уровне. Начиная с 1951 года палата представителей японского парламента 16 раз, а палата советников начиная с 1962 года 11 раз единогласно приняли «резолюцию с требованием возвратить северные территории». В 1982 году был принят «Закон о специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий». В июне 2009 года парламент принял поправки к этому закону, в соответствии с которыми южные Курильские острова были определены как «исконно японские».

Важно отметить, что принятие указанных поправок японским парламентом противоречило двусторонним договоренностям между Россией и Японией: в 1993 году стороны условились определить принадлежность четырех островов путем переговоров. В законе же острова были в одностороннем порядке определены как территория Японии — национальная идея оказалась важнее международных договоров.

Задача Абэ

На протяжении всего послевоенного периода японцам внушалось, что «северные территории» — это земля, которую предки современных японцев осваивали не щадя своих сил на протяжении пяти поколений, поэтому примириться с «незаконным отторжением территории» — значит согласиться с оскорблением чести и достоинства государства. В работу включилось множество японских историков, политологов и журналистов, перед которыми стояла конкретная задача: обосновать исторический характер исконности «отторгнутых» у Японии Советским Союзом территорий и доказать противоправный характер владения СССР этими оспариваемыми территориями.

В итоге многие японцы сегодня вполне искренне считают, что у их страны была незаконно отторгнута часть суверенной территории. Хотя ни по площади, ни по природным ресурсам эти острова не имеют для Японии сколько-нибудь заметного экономического значения, удовлетворение территориальных претензий было поднято на уровень национального престижа и стало рассматриваться как одно из непременных условий ликвидации несправедливости послевоенного мирного урегулирования.

С началом политических преобразований в Советском Союзе в японской печати стало появляться все больше публикаций, авторы которых занимали либеральную позицию в отношении решения проблемы территориального размежевания с Советским Союзом. Японское правительство тоже сменило тактику, допустив возможность гибко подходить к форме и срокам передачи островов. Однако в отношении количества островов официальная позиция Токио не претерпела изменений.

В этом смысле согласие премьер-министра Синдзо Абэ взять за основу переговоров по мирному договору Совместную декларацию 1956 года, в которой Советский Союз добровольно обещал передать два острова после заключения мирного договора, можно расценивать как уступку в территориальном вопросе.

Для Абэ, который может стать рекордсменом по длительности пребывания в кресле премьер-министра Японии, важно оставить заметный след в истории. Завершение послевоенного периода путем решения территориального вопроса с Россией могло бы стать достойным венцом его длительной политической карьеры. Поскольку до окончания его премьерского срока остается всего три года, форсирование ситуации с его стороны выглядит логичным.

Сегодня для японцев возвращение «северных территорий» — это способ не только подвести черту под прошлым и оставить страшную Вторую мировую войну в нем, но и завершить создание «дипломатии доверия»: межгосударственных отношений со строгим соблюдением договоренностей. Ведь с точки зрения Токио СССР нарушил договор о нейтралитете и незаконно занял острова; их возвращение наконец решит этот вопрос.

Тем не менее со временем символизм «северных территорий» постепенно улетучивается из сознания японского общества. Это подтверждается последними опросами общественного мнения, согласно которым около половины японцев готовы согласиться на поэтапное возвращение островов, то есть сначала сфокусироваться на возвращении двух островов (Шикотан и Хабомаи) и продолжить переговоры по оставшимся двум островам (Итуруп и Кунашир). И только 28,6 процента респондентов потребовали добиваться возвращения всех четырех островов сразу.

В наше время нормализация отношений Японии и России отвечает интересам двух сторон. Однако при этом Токио следует освободиться от груза недоверия и стереотипов и предложить Москве дружбу и доверие, а России, в свою очередь, не забывать о необходимости обеспечивать безопасность и соблюдать национальные интересы.