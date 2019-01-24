В Лос-Анджелесе прекратили забастовку учителя

Учителя в Лос-Анджелесе прекратили забастовку после того, как члены профсоюза поддержали ранее достигнутые договоренности с властями, сообщает телеканал CNN

Во вторник стало известно, что руководство профсоюза учителей Лос-Анджелеса и городские власти достигли предварительных договоренностей. Отмечалось, что детали сделки пока не разглашаются, а учителя не собирались прекращать забастовку, пока члены профсоюза не ратифицируют ее условия.

По данным телеканала, члены профсоюза учителей Лос-Анджелеса в ходе голосования поддержали достигнутые ранее договоренности. Как отметил председатель профсоюза, в поддержку проголосовало "широкое сверхбольшинство".

В среду учителя вернулись в школы.

Ранее свыше 30 тысяч учителей государственных школ Лос-Анджелеса вышли на забастовку. По данным газеты New York Times, это первая забастовка учителей в крупнейшем городе Калифорнии за последние 30 лет. Преподаватели требовали увеличения зарплаты, сокращения нагрузки и "большего уважения к государственным школам".