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В Лос-Анджелесе прекратили забастовку учителя 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Учителя в Лос-Анджелесе прекратили забастовку после того, как члены профсоюза поддержали ранее достигнутые договоренности с властями, сообщает телеканал CNN.
Во вторник стало известно, что руководство профсоюза учителей Лос-Анджелеса и городские власти достигли предварительных договоренностей. Отмечалось, что детали сделки пока не разглашаются, а учителя не собирались прекращать забастовку, пока члены профсоюза не ратифицируют ее условия.
По данным телеканала, члены профсоюза учителей Лос-Анджелеса в ходе голосования поддержали достигнутые ранее договоренности. Как отметил председатель профсоюза, в поддержку проголосовало "широкое сверхбольшинство".
В среду учителя вернулись в школы.
Ранее свыше 30 тысяч учителей государственных школ Лос-Анджелеса вышли на забастовку. По данным газеты New York Times, это первая забастовка учителей в крупнейшем городе Калифорнии за последние 30 лет. Преподаватели требовали увеличения зарплаты, сокращения нагрузки и "большего уважения к государственным школам".
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В мире , CNN , Лос-Анджелес
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