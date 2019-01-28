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Тимошенко пообещала привлечь Порошенко к ответственности за коррупцию 

РИА Новости + ещё 76 27 минут назад
Фото: Р-Спорт
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах привлечь к ответственности нынешнего главу государства Петра Порошенко за коррупцию в стране.
"Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны", — заявила Тимошенко в понедельник на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины.
Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. По последним данным, ЦИК зарегистрировала 22 кандидатов в президенты.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в президенты. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Центризбирком России
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