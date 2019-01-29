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Тимошенко пригрозила наказать Порошенко за коррупцию 

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Действующий президент Украины Петр Порошенко будет привлечен к ответственности за коррупцию, имеющую место в стране, в случае победы на предстоящих выборах Юлии Тимошенко. Такое обещание дала своим избирателям кандидат на пост главы государства и лидер партии «Батькивщина», сообщило РИА «Новости».
«Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны», — заявила Тимошенко после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины.
Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга последних месяцев. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов. Петр Порошенко пока не объявил о намерении пойти на новый срок. Его рейтинг не превышает 14%.
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В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , РИА Новости
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