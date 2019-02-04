На Украине завершили прием документов от кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК Украины завершила прием документов от граждан, желающих поучаствовать в избирательной кампании и побороться за кресло главы государства на очередных выборах 31 марта. Комиссия начала прием заявок потенциальных кандидатов с 31 декабря прошлого года, и этот процесс был прекращен в полночь по местному времени (01:00 мск понедельника).

Как сообщил завотделом по взаимодействию со СМИ ЦИК Константин Хивренко, по состоянию на вечер воскресенья в комиссию обратились за регистрацией 83 человека, из которых 28 получили положительную оценку, 22 было отказано по разным причинам, еще 33 пакета документов на то время находились на рассмотрении. Одной из частых причин отказа в регистрации являлось то, что потенциальные кандидаты не вносили предусмотренный законом денежный залог в размере 2,5 млн гривен (более $90,6 тыс.). Закон гласит, что этот залог подлежит возврату лишь в случае, если кандидат победит на выборах, либо же пройдет во второй тур голосования.

Между тем, у комиссии еще есть время для рассмотрения всех поданных заявок до 8 февраля включительно, и это знаменует следующий этап избирательного процесса. Окончательный список зарегистрированных кандидатов ЦИК страны обязан обнародовать не позднее 9 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко подал свои документы на регистрацию в качестве самовыдвиженца в последний отведенный на это законом день — минувшее воскресенье. Глава государства прибыл в комиссию со своей женой Мариной Порошенко не через центральный вход, где его ожидали многочисленные представители СМИ. После выполнения необходимых формальностей он также предпочел избежать встречи с прессой, однако записал короткое видеообращение. В нем президент призвал "не останавливаться на полпути" и продолжать шаги, направленные на реформирование страны и ее "соответствие критериям, необходимым для членства в ЕС НАТО ".

Эта кампания — рекордная по количеству претендентов на президентское кресло. На минувших досрочных выборах в 2014 году в кампании принимали участие 23 кандидата, в 2010 году было 18 желающих стать главой государства. По данным последних соцопросов, президентский рейтинг возглавляет Зеленский, второе и третье места делят, по разным опросам, Тимошенко и Порошенко, за ними следует лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко, а замыкает пятерку фаворитов Гриценко.