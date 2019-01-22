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Трамп подарил Москве победу над США без единого выстрела 

News.ru 34 минуты назад
Журналисты издания New American Journal обвинили президента США Дональда Трампа в сокрушительном поражении, которое Россия нанесла Соединённым Штатам без единого выстрела.
В статье отмечается, что Советский союз всегда угрожал США, однако только сейчас Москва смогла одержать победу с помощью Трампа.
По мнению экспертов издания, существует две версии развития ситуации в дальнейшем. Согласно первому сценарию, как только рейтинг Трампа упадет, республиканцы станут покидать конгресс, а демократы вынесут президенту импичмент.
Второй сценарий предусматривает столкновение Трампа с демократами по поводу стены на границе с Мексикой. Шатдаун в стране будет бесконечно продлеваться, что в конечном итоге станет причиной национального кризиса огромных масштабов. Последствия, по мнению автора статьи, будут гораздо хуже Великой депрессии.
Для того чтобы этого избежать, в статье предлагается арестовать Трампа и как можно скорее убрать его с руководящего поста.
Ранее News.ru писал о том, что лидер республиканского большинства в сенате Конгресса США Митч Макконнелл вынесет в ближайшие дни на голосование предложение Белого дома по выходу из бюджетного кризиса и завершению связанной с ним приостановки деятельности федеральных органов (шатдауна). Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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В мире , Видео , Политика , Митч Макконнелл , Дональд Трамп , Конгресс США , Москва , США
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