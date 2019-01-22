Трамп подарил Москве победу над США без единого выстрела

Журналисты издания New American Journal обвинили президента США Дональда Трампа в сокрушительном поражении, которое Россия нанесла Соединённым Штатам без единого выстрела.

В статье отмечается, что Советский союз всегда угрожал США, однако только сейчас Москва смогла одержать победу с помощью Трампа.

По мнению экспертов издания, существует две версии развития ситуации в дальнейшем. Согласно первому сценарию, как только рейтинг Трампа упадет, республиканцы станут покидать конгресс, а демократы вынесут президенту импичмент.

Второй сценарий предусматривает столкновение Трампа с демократами по поводу стены на границе с Мексикой. Шатдаун в стране будет бесконечно продлеваться, что в конечном итоге станет причиной национального кризиса огромных масштабов. Последствия, по мнению автора статьи, будут гораздо хуже Великой депрессии.

Для того чтобы этого избежать, в статье предлагается арестовать Трампа и как можно скорее убрать его с руководящего поста.