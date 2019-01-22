Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве признались в «позорном провале» Украины 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © Sergei Supinsky
Превращение Украины в самую бедную страну в Европе стало позорным провалом политики Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne.
По словам парламентария, украинские власти за все время независимости страны руководствовались "позорным правилом", по которому "деньги работают на политику, а политика работает на деньги".
"Если мы и дальше готовы тасовать в колоде всех тех политиков, которые действуют по принципу "деньги делают политику, а политика делает еще больше денег" — это абсолютно путь в никуда. Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе", — посетовал он.
Экономические трудности
В конце 2014 году власти Украины договорились о выделении займа в 17,5 миллиардов долларов. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение суммы в этом объеме. Однако уже к окончанию программы финансирования стало понятно, что страна не сможет справиться с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.
Совет управляющих МВФ 18 декабря 2018 года решил выделить Украине дополнительную льготную кредитную линию на 3,9 миллиарда долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования SBA. Киеву перевели первый транш в рамках программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA) в размере около 1,4 миллиарда долларов. После трансфера международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиарда долларов. Одним из главных условий для получения кредита было повышение цены на газ для населения, что, по мнению ряда украинских политиков, чревато социальным взрывом.
Чтобы соответствовать требованиям программы, Рада приняла госбюджет на 2019 год с дефицитом 2,3 процента ВВП, инфляцией на уровне 7,4 процента и ростом экономики в 3 процента. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. Также совет директоров Всемирного банка 18 декабря решил предоставить Украине гарантии по займам на сумму 750 миллионов долларов.
Глава украинского правительства Владимир Гройсман сообщил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет. По его словам, обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5 процентов от ВВП. В августе украинское правительство утвердило стратегию управления госдолгом, цель которой снизить уровень долга к ВВП до 49 процентов к концу 2020 года. В минфине отметили, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен (почти 15 миллиардов долларов) или почти треть бюджета.
Последние новости
Захарова ответила Чубайсу о его "экономических достижениях" Длительность новогодних каникул предложили сократить Власти Таганрога выделили многодетной семье пособие в 47,5 рубля
Комментарии
В мире , Владимир Гройсман , Международный валютный фонд , Правительство Украины , Всемирный Банк , Минфин , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта главная проблема отношений США и РФ7
Абэ познакомился с «Тайным гостем» накануне переговоров7
Названа возможная причина ЧП в Черном море1
На Камчатке произошло взрывное извержение вулкана2
Захарова приняла «капитуляцию» Чубайса37
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение