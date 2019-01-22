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Древний каменный монумент оказался подделкой 

Lenta.ru
Фото: Aberdeenshire council / PA
Мегалитическое сооружение в Шотландии, возраст которого оценивался в тысячу лет, оказался подделкой, сделанной фермером в 90-х годах прошлого века. Об этом сообщает The Guardian.
Постройка в виде круга располагается в шотландском приходе Леошель-Кушни в округе Абердиншир. От других похожих кромлехов его отличал малый размер стоячих камней и небольшой диаметр. Археологическая служба Шотландии посчитала мегалит подлинным древним сооружением и проводила исследования, пока бывший владелец фермы, где он находился, не рассказал, что он был одним из строителей «кромлеха», который оказался репликой полноразмерного мегалита.
Представители археологической службы сообщили, что они были разочарованы тем, что мегалит оказался ненастоящим, однако продолжают считать его «отличным элементом ландшафта».
Кромлехом называют древнее сооружение, построенное в позднем неолите или в раннем бронзовом веке и представляющее собой группу вертикально поставленных камней, которые образуют окружность. Кромлехами часто называют мегалиты, например, Стоунхендж.
Ранее, в декабре 2018 года, сообщалось, что археологи выяснили предназначение фолктонских барабанов — древних каменных цилиндров, чей возраст достигает 4-4,6 тысячи лет. Оказалось, что племена, жившие на севере современной Англии, использовали их в качестве измерительных инструментов для создания мегалитических сооружений, в том числе Стоунхенджа.
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В мире , Наука , Шотландия
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