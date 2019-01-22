Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Известия»: родные не могут связаться с арестованной в США Марией Бутиной 

ТАСС + ещё 4
Родственники арестованной в США россиянки Марии Бутиной уже больше недели не могут с ней связаться, пишет во вторник со ссылкой на ее отца Валерия Бутина газета "Известия".
"Связь сейчас отсутствует полностью. Мы не знаем, в каких условиях содержат Машу и как она себя чувствует. Поймите, ее могут в любой момент, например, снова поместить в карцер, и мы об этом можем не узнать", — сказал он изданию.
По его мнению, проблемы со связью из-за технических неполадок появляются слишком часто, чтобы считать это случайностью. "Ведь общение с родственниками — это то, что помогает человеку в столь сложной жизненной ситуации", — отметил Бутин.
Он также выразил опасения, что у Марии Бутиной из-за низкой температуры в камере (плюс 15 градусов) может обостриться хронический артрит.
Ранее Бутин сообщал "Известиям", что Марии удается звонить только на телефон мамы.
ТАСС: последние новости
Новак надеется на конструктивный диалог по транзиту газа через Украину В центре Киева открыли мемориальную доску националисту Петлюре СМИ: умер французский актер Франсуа Перро
В мире , Видео , Происшествия , газета "Известия" , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США назвали претендентом на Курилы и Южный Сахалин35
Еврокомиссия сделала РФ «справедливое предложение»72
Украине поставили неутешительный диагноз3
«Одного бьет по борту»: переговоры экипажей с места ЧП под Керчью64
«Его успехи равны нулю»5
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение