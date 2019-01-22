«Известия»: родные не могут связаться с арестованной в США Марией Бутиной

Родственники арестованной в США россиянки Марии Бутиной уже больше недели не могут с ней связаться, пишет во вторник со ссылкой на ее отца Валерия Бутина газета "Известия"

"Связь сейчас отсутствует полностью. Мы не знаем, в каких условиях содержат Машу и как она себя чувствует. Поймите, ее могут в любой момент, например, снова поместить в карцер, и мы об этом можем не узнать", — сказал он изданию.

По его мнению, проблемы со связью из-за технических неполадок появляются слишком часто, чтобы считать это случайностью. "Ведь общение с родственниками — это то, что помогает человеку в столь сложной жизненной ситуации", — отметил Бутин.

Он также выразил опасения, что у Марии Бутиной из-за низкой температуры в камере (плюс 15 градусов) может обостриться хронический артрит.

Ранее Бутин сообщал "Известиям", что Марии удается звонить только на телефон мамы.