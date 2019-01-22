Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что не считает экс-премьера страны и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко "агентом Кремля".
Ранее оппоненты Тимошенко неоднократно обвиняли ее в связях с российской властью.
"Категорически отрицаю, что Юля — агент Кремля. Я много знаю про нее. Юля — это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она", — сказал Луценко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Однако он не согласен с "политикой оголтелого популизма", которую ведет Тимошенко.
Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в выборах.