«Юля — это пуля»: генпрокурор Украины не считает Тимошенко «агентом Кремля»

Ранее оппоненты Тимошенко неоднократно обвиняли ее в связях с российской властью.

"Категорически отрицаю, что Юля — агент Кремля. Я много знаю про нее. Юля — это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она", — сказал Луценко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Однако он не согласен с "политикой оголтелого популизма", которую ведет Тимошенко.