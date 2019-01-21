В Китае подтвердили создание генетически модифицированных близнецов

Власти Китая официально подтвердили существование генетически модифицированных близнецов Лулу и Наны, о которых генетик Цзянькуй Хэ рассказал в ноябре прошлого года.

Как сообщает ТАСС, власти страны признали эксперимент незаконным, нарушающим все этические нормы и законы Китая.

Как утверждают китайские СМИ, Хэ проводил эксперименты самовольно, не поставив в известность органы здравоохранения, привлек финансирование и организовал небезопасный исследовательский проект по редактированию человеческих эмбрионов с целью репродукции, что запрещено законами КНР.

В ноябре он заявил, что в результате его работы родились первые в мире близнецы с измененными генами. Они были зачаты с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и подверглись изменению с помощью нового метода редактирования генов CRISPR-Сas9.

Целью эксперимента было создание у детей иммунитета к ВИЧ, носителем которого был их отец. По словам ученого, он отключил у эмбрионов ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. Девочки Нана и Лулу родились «абсолютно здоровыми».

Последний раз ученого видели 28 ноября на симпозиуме в Гонконге. СМИ предполагают, что Хэ задержан.

Девочки-близнецы и беременная женщина, еще одна участница эксперимента, находятся в одной из государственных клиник под наблюдением врачей.