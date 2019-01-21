Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае подтвердили создание генетически модифицированных близнецов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Китая официально подтвердили существование генетически модифицированных близнецов Лулу и Наны, о которых генетик Цзянькуй Хэ рассказал в ноябре прошлого года.
Как сообщает ТАСС, власти страны признали эксперимент незаконным, нарушающим все этические нормы и законы Китая.
Как утверждают китайские СМИ, Хэ проводил эксперименты самовольно, не поставив в известность органы здравоохранения, привлек финансирование и организовал небезопасный исследовательский проект по редактированию человеческих эмбрионов с целью репродукции, что запрещено законами КНР.
В ноябре он заявил, что в результате его работы родились первые в мире близнецы с измененными генами. Они были зачаты с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и подверглись изменению с помощью нового метода редактирования генов CRISPR-Сas9.
Целью эксперимента было создание у детей иммунитета к ВИЧ, носителем которого был их отец. По словам ученого, он отключил у эмбрионов ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. Девочки Нана и Лулу родились «абсолютно здоровыми».
Последний раз ученого видели 28 ноября на симпозиуме в Гонконге. СМИ предполагают, что Хэ задержан.
Девочки-близнецы и беременная женщина, еще одна участница эксперимента, находятся в одной из государственных клиник под наблюдением врачей.
Комментарии
В мире , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еврокомиссия сделала РФ «справедливое предложение»19
У российского оружия «Судного дня» нашли проблемы30
«Одного бьет по борту»: переговоры экипажей с места ЧП под Керчью59
«Его успехи равны нулю»
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев514
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение