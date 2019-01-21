200-килограммовый пассажир поиздевался над стюардессами

200-килограммовый пассажир заставил стюардесс тайваньской авиакомпании EVA Air помогать ему справлять нужду, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 19 января во время полета из Лос-Анджелеса в Таоюань. Согласно рассказам одной из бортпроводниц, 200-килограммовый американец поднялся на борт лайнера на коляске и потребовал посадить его сразу на три места. Самолет не был загружен полностью, и стюардессы выполнили его просьбу.

Во время полета американец захотел справить нужду, но выяснилось, что он не помещается в туалет эконом-класса.

Мужчина потребовал предоставить ему доступ к уборной бизнес-класса, затем приказал бортпроводницам снять с него брюки.

Когда девушки отказались это делать, он начал оскорблять их и намеревался справить нужду на пол. Стюардессы пошли ему навстречу, после чего американец заставил их убирать за ним, а затем потребовал натянуть за него штаны. Все его требования сопровождались оскорблениями в адрес бортпроводниц.

После этого инцидента сообщество бортпроводниц в Таоюане потребовало, чтобы авиакомпания EVA, которая нанимает в качестве бортпроводниц только женщин, стала брать на эту работу и мужчин.