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200-килограммовый пассажир поиздевался над стюардессами 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: ТАСС
200-килограммовый пассажир заставил стюардесс тайваньской авиакомпании EVA Air помогать ему справлять нужду, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел 19 января во время полета из Лос-Анджелеса в Таоюань. Согласно рассказам одной из бортпроводниц, 200-килограммовый американец поднялся на борт лайнера на коляске и потребовал посадить его сразу на три места. Самолет не был загружен полностью, и стюардессы выполнили его просьбу.
Во время полета американец захотел справить нужду, но выяснилось, что он не помещается в туалет эконом-класса.
Мужчина потребовал предоставить ему доступ к уборной бизнес-класса, затем приказал бортпроводницам снять с него брюки.
Когда девушки отказались это делать, он начал оскорблять их и намеревался справить нужду на пол. Стюардессы пошли ему навстречу, после чего американец заставил их убирать за ним, а затем потребовал натянуть за него штаны. Все его требования сопровождались оскорблениями в адрес бортпроводниц.
После этого инцидента сообщество бортпроводниц в Таоюане потребовало, чтобы авиакомпания EVA, которая нанимает в качестве бортпроводниц только женщин, стала брать на эту работу и мужчин.
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В мире , Лос-Анджелес
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