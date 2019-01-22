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Опрос: более 70% немцев поддерживают строительство «Северного потока — 2» 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Строительство газопровода "Северный поток — 2" поддерживают 73% немцев. Как сообщила в понедельник газета Neue Presse, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу медиагруппы RTL.
В то время как президент США Дональд Трамп уверен, что газопровод "Северный поток — 2", прокладываемый по дну Балтийского моря, сделает Германию зависимой от России, 67% немцев не разделяют этих опасений. По данным издания, лишь 16% жителей Германии считают, что "от проекта стоит отказаться". Что касается политических взглядов респондентов, то 52% сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) согласны с мнением Трампа. Сторонники же других партий не разделяют позицию американского президента.
90% опрошенных уверены, что Трамп хочет наладить поставки американского газа в Европу. "Немцы четко видят, что споры о "Северном потоке — 2" мотивированы экономически, а не политически", — считает глава Forsa Манфред Гюльнер. Также и высказанные послом США в ФРГ Ричардом Гренеллом угрозы о введении санкций против немецких фирм, участвующих в строительстве газопровода, не нашли поддержки в немецком обществе: 77% респондентов считают эти угрозы давлением, 91% опрошенных охарактеризовали их как "неуместные и неподобающие".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, его запуск ожидается до конца 2019 года. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры "Газпрома" — Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell — профинансируют 50% от общей стоимости проекта, то есть по €950 млн
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Комментарии2
В мире , Дональд Трамп , Газпром , Shell , RTL Group , Германия , США
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