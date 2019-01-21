Мэй не представила «план Б» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , выступая в парламенте с заявлением, вопреки ожиданиям, не представила никакого конкретного "плана Б" по Brexit, ограничившись лишь обещанием проявлять большую открытость в том, что касается дальнейших переговоров с ЕС по Brexit и своих дальнейших действий.

На прошлой неделе парламент отклонил предлагавшийся Мэй проект соглашения, который она ранее уже согласовала с ЕС и собственным кабинетом министров. Большая часть депутатов осталась недовольна документом, в поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432. Причем критиковали соглашение как сторонники "жесткого" Brexit, так и те, кто требовал проведения повторного референдума о членстве в ЕС и сохранения единства с Европой. После провала правительство заявило, что представит "план Б" 21 января, а дебаты и голосование по нему пройдут 29 января.

"Хотя правительство Ее Величества уполномочено самостоятельно вести переговоры, правительство будет консультироваться с парламентом касательно мандата на переговоры по следующей фазе переговоров по Brexit", — сказала Мэй.

Она повторила многие свои прежние тезисы: что считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок (по ее мнению, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а лишь отложит проблему), что выступает против второго референдума (поскольку задача правительства, по ее словам — реализация итогов первого, да и идея проведения второго референдума, убеждена она, не пользуется поддержкой парламентского большинства), что отзывать заявку на выход из ЕС будет нарушением воли народа.

"Поэтому я по-прежнему буду концентрироваться на том, чтобы получить поддержку соглашению с ЕС по Brexit", — сказала Мэй.

Она также опровергла появившиеся на днях в СМИ публикации о том, что правительство намерено пересмотреть "соглашение Страстной пятницы", чтобы решить проблему границы Северной Ирландии и Ирландии.

"Я хочу ясно дать понять, что мы не будем заново рассматривать "соглашение Страстной пятницы", — отметила премьер, сообщив, что будет добиваться выработки устраивающего парламент решения "ирландского вопроса".

Мэй пообещала, что будет более тесно, чем раньше, сотрудничать с парламентом, представителями всех партий, а также с основными партиями Северной Ирландии и других регионов.

"Мы будем проявлять большую мобильность и открытость на следующем этапе переговоров", — пообещала она.

Мэй, стремясь получить поддержку хотя бы части лейбористов , пообещала впредь обращать особое внимание на защиту прав рабочих и соблюдение экологических стандартов после Brexit.

"Я понимаю, что сейчас парламент не видит четкость позиции правительства, потому что она сейчас обсуждается и определяется", — отметила Мэй.

Единственным реальным объявлением, сделанным премьером, стало объявление о том, что европейские граждане, подающие на право постоянного проживания в Великобритании, будут освобождены от сбора, составляющей на данный момент 65 фунтов стерлингов.