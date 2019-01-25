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Sky: Елизавета II призвала британских депутатов к диалогу на фоне разногласий по Brexit 

ТАСС + ещё 6 52 минуты назад
Фото: Reuters
Королева Великобритании Елизавета II на фоне сохраняющихся в парламенте разногласий по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) в завуалированной форме призвала депутатов наладить вежливый диалог и прийти к общему мнению. Такое заявление монарх сделала в пятницу в ходе своего выступления по случаю 100-летия Сэндрингемского женского института, общественной организации, главой которой она является, передает телеканал Sky News.
"Безусловно, каждое поколение сталкивается с новыми вызовами и перспективами. Когда мы ищем новые ответы в современную эпоху, я, например, предпочитаю проверенные временем рецепты, такие как хороший тон при общении друг с другом и уважение разных точек зрения; собираться вместе, чтобы определить общие точки соприкосновения и никогда не упускать из виду общую картину. Для меня эти методы неподвластны времени, и я рекомендую их всем", — сказала глава британского государства, которая традиционно является политически нейтральной фигурой.
Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его результатом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года.
Палата общин британского парламента 15 января отвергла соглашение с ЕС об условиях Brexit. Позднее 21 января премьер-министр Тереза Мэй представила парламенту альтернативный план по Brexit. По сути этот документ, внесенный главой правительства на рассмотрение Палаты общин в виде так называемого парламентского предложения, стал для депутатов своеобразной "книгой жалоб и предложений". У парламентариев есть время до 29 января, чтобы обсудить этот документ, после чего он сразу же будет вынесен на голосование.
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Комментарии
В мире , Елизавета II , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Sky News , Великобритания
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