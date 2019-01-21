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МИД Франции вызвал посла Италии после слов Ди Майо о мигрантах 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Франции вызвало итальянского посла после заявления вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо о вине Парижа в ситуации с мигрантами в Средиземном море.
Об этом сообщает AFP.
Как пишет Le Journal du Dimanche, ранее Ди Майо призвал Европейский Союз ввести санкции в отношении Франции и других стран, которые «доводят Африку до бедности» и своими действиями приводят к трагедиям с затонувшими судами, на которых мигранты пытаются попасть в страны Европы.
«Евросоюз должен наказать Францию и все страны, которые действуют, подобно ей, обедняя Африку… Место африканцев — в Африке, а не на дне Средиземного моря», — сказал итальянский политик.
В субботу, 19 января, представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо сообщил, что у берегов Ливии при крушении судна с мигрантами пропали без вести почти 120 человек.
20 января управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что в Средиземном море в последние несколько дней произошло два кораблекрушения, в результате которых погибли или пропали без вести 170 мигрантов.
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В мире , Европа , МИД , ЕС , ООН , Италия , Франция
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