Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня

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Главные события понедельника 

Рамблер 2 часа назад

Сенатор рассказал о сокращении новогодних каникул

Споры о продолжительности и нужности новогодних каникул ведутся давно. Свою точку зрения высказал глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с корреспондентом "Российской газеты".

В России нашли новую замену доллару

Российское золото может стать заменой американскому доллару для инвестирования. Об этом сообщил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, чьи слова приводит ТАСС.

Кремль высказался о передаче Японии островов

Токио официально не предлагал Москве отдать ему два острова Курильской гряды. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ошибка МОК стоила России победы на ОИ

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию МОК на вердикт Спортивного арбитража. Комитет больше не будет преследовать 28 российских спортсменов, которых обвиняли в использовании допинга.

Россиян обяжут получать госномера по прописке

С 4 августа 2019 года в России вступит в силу постановление правительства, обязывающее автовладельца получать госномера того региона, где он зарегистрирован.

Оценены шансы США отразить ядерный удар России

В случае крупномасштабного конфликта США окажутся неспособны отразить массированный ядерный удар со стороны России. Об этом заявил эксперт по разоружению из университета Дортмунда в Германии Юрген Альтман, пишет Deutschlandfunk.

ЕС ввел санкции из-за Скрипалей

Европейский союз ввел санкции против начальника ГРУ и трех его подчиненных, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Кокорин сравнил российское общество со «стадом баранов»

Арестованный футболист Александр Кокорин в ответном письме болельщику назвал общественность «стадом баранов» и сказал, что ему стыдно за людей.

WhatsApp вводит ограничения для пользователей

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылать одно и то же сообщение более пяти раз, сообщает BBC News.

К отцу Андреевой пришла полиция

Telegram-канал Mash сообщает, что отца ведущей Екатерины Андреевой Сергея проверяла полиция из-за «сомнительных дел с мигрантами».
Комментарии4
В мире , Видео , Валерий Рязанский , Дмитрий Песков , Екатерина Андреева , Александр Кокорин , ЕС , ГРУ , Совет Европы , Совет Федерации , BBC News , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , "Российская газета"
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