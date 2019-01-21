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Умер французский актер Франсуа Перро 

Lenta.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Twitter
Французский актер театра и кино Франсуа Перро скончался в Париже на 95-м году жизни. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает газета Le Figaro.
За свою карьеру, которая началась в 1954 году, Перро успел поработать со многими известными режиссерами, в числе которых Жак Беккер, Клод Шаброль, Андре Тешине, Бертран Тавернье и Анри Верней. Фильмография актера насчитывает более сотни картин.
Артист известен по ролям в таких кинолентах, как «Банзай», «Ягуар», «Труп моего врага», «Человек и его собака», «Авантюристы», «Я остаюсь!», «Троих нужно убрать», «Безупречная репутация», «Женщина моего друга», «Невинные с грязными руками» и «Набережная Орсе».
Франуса Перро родился 26 февраля 1924 года в Париже. Он начал обучение актерскому мастерству в труппе, которой руководил режиссер Луи Жуве, а затем работал в Национальном народном театре, главой которого был Жан Вилар.
В июле 2017 года скончался французский актер Клод Риш. Он умер от рака на 89-м году жизни.
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В мире , Европа , Происшествия , Шоу-бизнес , Франсуа Перро , Клод Шаброль , Клод Риш , Бертран Тавернье , Жан Вилар , Луи Жуве , Le Figaro
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