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Умер неофициальный король Франции 

News.ru + ещё 5 27 минут назад
Фото: la-couronne.org
Принц Генрих Орлеанский, граф Парижский, герцог Франции — потомок короля Луи-Филиппа I скончался в возрасте 85 лет. По мнению французских роялистов, с 1999 года он был королём.
«С грустью сообщаю вам о кончине моего отца, графа Парижского, которая случилась сегодня утром», — приводит газета Figaro слова его сына Жана.
Принц Генрих родился в 1933 году в Бельгии. Он являлся главой Орлеанского королевского дома из Бурбонской династии. Принц Генрих — бывший военный. Он участвовал в Алжирской войне. Кроме того, он являлся писателем и выпустил семь книг.
Как ранее писал News.ru, бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался в Мэриленде на 79-м году жизни. Экс-агент умер в доме престарелых. Он страдал от болезни Паркинсона. Мендес работал на ЦРУ с 1965 года. Он занимался разработкой различных документов, которые использовали для проведения операций на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В 1979 году исламская молодежь захватила посольство США в Тегеране. Около 60 американцев стали заложниками. Их удерживали в течение 444 дней. Тони Мендес участвовал в эвакуации американских дипломатов из Ирана.
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Комментарии
В мире , Европа , ЦРУ
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