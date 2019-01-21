Умер неофициальный король Франции

Принц Генрих Орлеанский, граф Парижский, герцог Франции — потомок короля Луи-Филиппа I скончался в возрасте 85 лет. По мнению французских роялистов, с 1999 года он был королём.

«С грустью сообщаю вам о кончине моего отца, графа Парижского, которая случилась сегодня утром», — приводит газета Figaro слова его сына Жана.

Принц Генрих родился в 1933 году в Бельгии. Он являлся главой Орлеанского королевского дома из Бурбонской династии. Принц Генрих — бывший военный. Он участвовал в Алжирской войне. Кроме того, он являлся писателем и выпустил семь книг.