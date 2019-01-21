ПАСЕ определилась с ролью Украины в вопросе с РФ

ПАСЕ лишила Украину мест в работающем над снятием санкции с делегации России комитете

Украина лишилась мест в регламентном комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который работает над снятием санкций с российской делегации, передает «Европейская правда».

Это произошло из-за того, что ПАСЕ изменила правила формирования комитетов.

Так, теперь в регламентном комитете и комитете по вопросам избрании судей ЕСПЧ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. Украина имела в регламентном комитете сразу четырех представителей. После изменений она также лишилась представителей в комитете по вопросам выборов судей ЕСПЧ.

«Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов», — заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Издание отмечает, что сейчас регламентный комитет разрабатывает изменения в регламент, которые должны снять санкции с российской делегации, чтобы она смогла вернуться к работе в ПАСЕ.

В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как российская делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по Крыму. Выплаты были приостановлены до тех пор, пока полномочия Москвы не будут полностью восстановлены.

9 января текущего года зампред Госдумы Петр Толстой сообщил, что секретарь ПАСЕ направил России предложение сформировать свою делегацию на очередную сессию организации. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что вопрос участия России в сессии будет решен в ближайшее время.

17 января Госдума приняла заявление о нецелесообразности отправки делегации в ПАСЕ из-за того, что Россия уже несколько лет лишена права голоса в ассамблее.