СМИ подсчитали лживые заявления Трампа на посту

Президент США Дональд Трамп за два года пребывания в должности солгал более 8 тыс. раз. Об этом сообщает Washington Post.

Издание утверждает, что с момента вступления в должность Трамп сделал 8158 лживых или вводящих в заблуждение заявлений. Отмечается, что 6 тыс. таких высказываний американский президент сделал на второй год своего срока.

Отмечается, что большая часть лжи Трампа касается стены на границе с Мексикой. В частности, уточняет газета, стена, вопреки заявлениям президента США, не снизит поток мигрантов, а также не разрешит ситуацию с торговлей наркотиками.

Ранее американские СМИ раскритиковали Трампа в годовщину его президентства.