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СМИ подсчитали лживые заявления Трампа на посту 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп за два года пребывания в должности солгал более 8 тыс. раз. Об этом сообщает Washington Post.
Издание утверждает, что с момента вступления в должность Трамп сделал 8158 лживых или вводящих в заблуждение заявлений. Отмечается, что 6 тыс. таких высказываний американский президент сделал на второй год своего срока.
Отмечается, что большая часть лжи Трампа касается стены на границе с Мексикой. В частности, уточняет газета, стена, вопреки заявлениям президента США, не снизит поток мигрантов, а также не разрешит ситуацию с торговлей наркотиками.
Ранее американские СМИ раскритиковали Трампа в годовщину его президентства.
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В мире , США , Дональд Трамп
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