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Buzzfeed опубликовал планы московской «башни Трампа» 

Газета.Ru + ещё 15 22 января 2019
Фото: Газета.Ru
Портал Buzzfeed News опубликовал документы по планам строительства "башни Трампа" в Москве.
Документы были опубликованы после того, как юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что переговоры по строительству находились на ранней стадии и "никаких планов" по башне не было.
Согласно данным Buzzfeed, здание было спроектировано архитектором из Нью-Йорка в 2015 году и задумывалось как самое высокое в Европе — сейчас этот рекорд принадлежит "Лахта-Центру" в Санкт-Петербурге.
Предполагалось, что небоскреб построят в Москва-Сити. В переписке, полученной порталом, отмечается, что "башне Трампа" планировали обустроить гостиницу не менее чем на 150 номеров, а также фитнесс-центр и спа, управление которыми могли поручить дочери и советнице президента США Иванке Трамп.
Ранее сообщалось, что Джулиани открестился от своих слов о строительстве "башни Трампа" в Москве.
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В мире , США , Иванка Трамп , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Москва
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