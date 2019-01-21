Глава МИД Великобритании Джереми Хант поприветствовал введение ЕС санкций против четырех "сотрудников ГРУ", которых ЕС считает ответственными за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом говорится в заявлении министра, распространенном в понедельник его ведомством.
"Соединенное Королевство играло передовую роль в принятии ЕС данных мер. Мы продолжим демонстрировать нашу готовность отстаивать международные правила, которые обеспечивают нашу безопасность", — заявил Хант, слова которого приводятся в документе.
В сообщении МИД Великобритании уточняется, что санкции были приняты против россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает "сотрудниками ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ), а также начальника ГУ Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и его первого заместителя Владимира Алексеева.
Новый режим введения санкций за производство и применение химического оружия Совет ЕС одобрил 15 октября 2018 года. С его помощью ЕС сможет вводить санкции против лиц и компаний, которые вовлечены в развитие и применение химического оружия, по всему миру, независимо от национальности и местонахождения. Ограничительные меры будут применяться к тем лицам и компаниям, которые напрямую, по мнению Брюсселя, ответственны за развитие и применение химоружия, обеспечивают финансовую, техническую или материальную поддержку лицам, применившим химоружие, а также помогают, способствуют или ассоциируются с ними.
Разработка нового механизма введения санкций была запущена в рамках реализации решения саммита ЕС, состоявшегося в конце июня 2018 года. В том решении говорится о необходимости создания нового режима ограничительных мер Евросоюза, направленных на борьбу против распространения химического оружия. Решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании и США в связи с делом Скрипалей, а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии.