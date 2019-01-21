Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-госсекретарь США осмеял Трампа в эфире CNN 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Andrew Harnik/AP
Бывший госсекретарь США Джон Керри в эфире американского телеканала CNN подверг критике двухлетнее президентство Дональда Трампа.
Керри, который работал при президенте США Бараке Обаме, заявил о том, что Трамп "изолировал" Соединенные Штаты и отодвинул страну в прошлое.
"Этот президент не проводит переговоров. Это человек претендует на звание величайшего переговорщика в мире. Где эти переговоры?", — иронизировал Керри.
По словам бывшего госсекретаря, американский лидер Дональд Трамп вернул страну назад в прошлое с точки зрения функционирования институтов, которые были структурированы ради объединения мира еще со времен Второй мировой войны.
Керри напомнил, что Трамп вышел из Транстихоокеанского партнёрства, Парижского климатического соглашения, иранской ядерной сделки и т.д.
Продолжая критиковать Дональда Трампа, Керри укорил президента США за готовность принять президента России Владимира Путина.
"Это момент позора", — отметил Керри.
Керри считает, что над демократией США нависла угроза, а правительство не может нормально функционировать из-за "шатдауна". По его словам, международная политика Трампа не работает на интересы США.
Газета.Ru: последние новости
Трамп посчитал все стены в мире ЕС ввел санкции против главы ГРУ Чубайс ответил Захаровой на свои слова о "бедности России"
Комментарии
В мире , США , Барак Обама , Джон Керри , Дональд Трамп , Владимир Путин , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей159
WhatsApp вводит ограничения для пользователей22
Захарова вновь ответила Чубайсу226
«Подожгла малышей»: мать-убийца отправится под суд12
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки105
Видео
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
07:24
Глава ДНР сделал заявление по освобождению Донбасса
Украина В мире
01:03
«Озверевший» F-35 сбросил сразу пять авиабомб
Армия Оружие
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
02:49
В РФ отреагировали на санкции из-за Скрипалей
Политика
00:59
Саперы РБ испытали новые защитные костюмы «Сокол»
Армия
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:42
Все по закону: почему семье выплатили пособие в 50 рублей
Общество Статьи
00:47
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение