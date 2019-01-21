Экс-госсекретарь США осмеял Трампа в эфире CNN

Керри, который работал при президенте США Бараке Обаме , заявил о том, что Трамп "изолировал" Соединенные Штаты и отодвинул страну в прошлое.

"Этот президент не проводит переговоров. Это человек претендует на звание величайшего переговорщика в мире. Где эти переговоры?", — иронизировал Керри.

По словам бывшего госсекретаря, американский лидер Дональд Трамп вернул страну назад в прошлое с точки зрения функционирования институтов, которые были структурированы ради объединения мира еще со времен Второй мировой войны.

Керри напомнил, что Трамп вышел из Транстихоокеанского партнёрства, Парижского климатического соглашения, иранской ядерной сделки и т.д.

Продолжая критиковать Дональда Трампа, Керри укорил президента США за готовность принять президента России Владимира Путина

"Это момент позора", — отметил Керри.

Керри считает, что над демократией США нависла угроза, а правительство не может нормально функционировать из-за "шатдауна". По его словам, международная политика Трампа не работает на интересы США.