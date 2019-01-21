Киев наращивает силы и средства у линии соприкосновения, заявили в ДНР

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об увеличении числа тяжелой бронетехники украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.

"Украинское командование продолжает наращивать боевой состав бригад, выполняющих задачи в зоне операции оккупационных сил. По имеющейся у нас информации, Генеральным штабом противника принято решение о развертывании в штате каждой мотопехотной бригады танкового батальона вместо имеющейся сейчас танковой роты", — сказал Безсонов.

Он добавил, что вооружение уже начитает поступать в зону конфликта.

"Мы располагаем достоверной информацией о прибытии танков в населенный пункт Новгородское недалеко от Джержинска. На территории новгородского машиностроительного завода находится около 30 единиц танков 58-й отдельной мотопехотной бригады (вооруженных сил Украины. — Прим. ред.). Безсонов отметил, что боевая техника находится менее чем в 5 километрах от линии соприкосновения, что является нарушением минских договоренностей.