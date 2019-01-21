Украинский лидер Пётр Порошенко на переговорах с президентом Израиля Реувеном Ривлином призвал израильскую сторону способствовать освобождению моряков, которые были задержаны ФСБ при незаконном пересечении российской границы.
«Президент Украины призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков, незаконно захваченных Россией», — сообщили в пресс-службе Порошенко.
Как отмечается, он также пригласил Ривлина посетить Украину в 2019 году.
Моряки были задержаны 25 ноября, когда три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу.
Президент Франции и канцлер Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель в совместном заявлении призвали Россию освободить моряков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Меркель и Макрона не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.