Порошенко призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков

Украинский лидер Пётр Порошенко на переговорах с президентом Израиля Реувеном Ривлином призвал израильскую сторону способствовать освобождению моряков, которые были задержаны ФСБ при незаконном пересечении российской границы.

«Президент Украины призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков, незаконно захваченных Россией», — сообщили в пресс-службе Порошенко.

Как отмечается, он также пригласил Ривлина посетить Украину в 2019 году.

Моряки были задержаны 25 ноября, когда три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу.

Президент Франции и канцлер Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель в совместном заявлении призвали Россию освободить моряков.