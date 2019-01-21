В Германию вернулись методы Штази

В попытке притормозить рост популярности «Альтернативы для Германии » власти страны применяют к ней откровенно тоталитарный прессинг. Вместо того, чтобы бороться с террористами, контрразведка ФРГ ищет компромат на одну из крупнейших партий страны.

В августе прошлого года руководитель германскго Федерального Ведомства по защите Конституции (BfV) Ханс-Георг Маасен сделал совершенно скандальное заявление. Он объявил, что его ведомство, призванное искать экстремистов и политически неблагонадежных лиц, не увидело признаков расизма и ксенофобии в акциях протеста в Хемнице.

Горожане Хемница в это время активно выходили на несанкционированные митинги после того, как нелегальные мигранты убили местного жителя. Правительство и СМИ утверждали, что во время демонстраций жители Хемница нападают на мигрантов. Появилось даже некое видео, на котором какие-то немцы догоняют и избивают темнокожих беженцев. Маасен пошел против мейнстрима, сказав, что видео может быть подделкой. Получалось, что ничего противозаконного в протестах в Хемнице нет и преследовать местных бюргеров его ведомство не будет.

После этого судьба его решилась очень скоро. В ходе непростых переговоров Ангелы Меркель с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером стороны сторговались на том, что Маасен получит высокий пост в министерстве иностранных дел , а BfV воззглавит Томас Хальденванг. Вскоре Маасен позволил себе еще ряд неполиткорректных высказываний, и его заставили досрочно выйти на пенсию.

А новый глава германской контрразведки поразил общественность, выпустив официальное завяление о том, что BfV начинает наблюдение за партией «Альтернатива для Германии». Со времен создания ведомства в 1950 году не было такого случая, чтобы спецслужба открыто следила за одной из ведущих политических партий страны.

Формально под наблюдение попали лишь две структуры «АдГ» — молодежное отделение «Юная альтернатива» и радикальная внутрипартийная группа «Крыло». Однако в своем докладе Томас Хальденванг заявил, что его сотрудники набрали уже более тысячи документов компромата, и в ходе дальнейшего расследования под прицелом окажутся уже все партийные структуры «АдГ».

Много лет критикуя гэдээровскую Штази за прессинг диссидентов, сегодня контрразведка ФРГ осуществляет ровно такую же тоталитарную практику. Понятно, что поиск «экстремистов» в рядах парламентской партии дело бессмысленнное. Отдельные члены партии открыто высказываются на разнные темы, вокруг них то и дело поднимается шум в СМИ и соцсетях. Сотрудникам спецслужб здесь просто негде применять свои навыки по добыванию информации. Заявление BfV выглядит как откровенное запугивание членов партии и сочувствующих им граждан.

Кажется странным, что на фоне регулярных кровавых терактов в Германии руководство BfV предпочитает засылать агентов не к исламским экстремистам, а в парламентскую политическую партию. Однако для германской контрразведки это вполне привычно.

На протяжении всей своей истории BfV аккуратно обходит истинных врагов общества, зато изо всех сил прессует ни в чем неповинных людей.

Собственно, вся история доблестной спецслужбы — череда эпичных провалов, которые в другой стране давно привели бы к расформированию этой структуры. Однако BfV создавалась и функционировала под плотным контролем американских спецслужб. Естественно, и обслуживала она интересы США, а не ФРГ.

Эффектным скандалом ознаменовано самое начало деятельности BfV. В 1953 году ее сотрудники арестовали 44 немца по обвинению в сотрудничестве с властями ГДР. В суде дело это рассыпалось из-за полного отстуствия доказательств Все 44 человека были отпущены на свободу.

На следующий год первый руководитель BfV, агент МИ-6 и участник Сопротивления Отто Йон перебежал из ФРГ в ГДР. Свой поступок президент BfV объяснил тем, что «Германией до сих пор правят нацисты». Действительно, американские кураторы набирали в германскую контрразведку бывших сотрудников абвера и гестапо. Членов НСДАП хватало и на руководящих постах.

Единственное дело, с которым BfV справилась успешно, — это сбор компрометирующего материала на Коммунистическую партию Германии, которая была запрещена в ФРГ в 1956 году.

Зато в ведомстве совершеннно не обратили внимания на рост влияния лево-радикальных группировок. Результатом стали впечатляющие теракты, убийства и взрывы в исполнении группировки Баадера-Майнхоф, работавшей в 1960-1970-е гг. Не сумев предотвратить теракты, агенты BfV смогли достать лидеров Фракции Красной Армии только в тюрьме — там они все, как по заказу, покончили с собой при странных обстоятельствах.

В 1980-е структуры BfV наводнили агенты Штази. Они успешно испоьзовали режим свободного въезда в ФРГ для граждан ГДР и сумели внедриться даже в кельнский головной офис BfV.

В 1998 году ведомство не смогло предотвратить мятежи и погромы, устроенные радикалами из Курдской рабочей партии . Оправдываясь за свое бездействие, руководство BfV ссылалось на то, что в Кельне в это время шел традииционный карнавал, начисто парализовавший работу спецслужбы.

Скандал, разразившийся в 2012 году, поразил даже привычных ко всему немцев. Полиция ФРГ вышла на группировку «Национал-социалистическое подполье». С 2000 по 2011 годы эти нео-нацисты совершили не менее десятка убийств (их жертвами становились, в основном, турки) и множество ограблений. В ходе расследования выяснилось, что «Подполье» было буквально нашпиговано агентами BfV.

Однако все файлы, имевшие отношение к группировке, были уничтожены в 2012 году сотрудниками BfV. А президент ведомства запретил своим агентам давать показания на суде — в целях сохранения секретности. Дело оказалось практически развалено. Вместо сотен участников группировки на скамью подсудимых попало всего пять человек. Президент BfV Хайнц Фромм вынужден был подать в отставку.

А в 2016 году выяснилось, что террориста Аниса Амри долгое время вели сотрудники BfV. Но это не помешало ему украсть грузовик и въехать в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, убив 11 и ранив больше 50 человек. Не сумела германская контрразведка предотвратить и десятки других терактов в стране.

Свой выдающийся непрофессионализм ведомство по защите Конституции компенсирует политической травлей диссидентов.

Неудивительно, что гнев немецкого истеблишмента навлекла на себя именно «Альтернатива для Германии». Партия добивается того синтеза левых и правых идей, который сегодня идет по всей Европе. И коалиционное правительство Италии, и «желтые жилеты» пытаются сегодня объединить народный протест против самоубийственной мигрантской политики, евроскептицизм и ностальгию по традиционным цнностям. Если «АдГ» удастся этот синтез, то партия сумеет преодолеть давний раскол на левых и правых и стать поистине общенародным движением.

Весной этого года «АдГ» примет участие в выборах в Европарламент . Перспектива ее успеха так устрашает истеблишмент, что власти не гнушаются самых одиозных мер по запугиванию и прессингу «АдГ». Заявление германской контрразведки рассчитано прежде всего на законопослушных немецких граждан. Оно работает точно так же, как массовые аресты «желтых жилетов». Граждане получают предупреждение о том, что с «АдГ» связываться опасно — и для репутации, и для карьеры.

Впрочем, морального террора уже недостаточно. Против членов партии в ход идут уже и меры физического устрашения. 3 января был взорван офис регионального отделения партии в Дебельне. 7 января в Бремене был жестоко избит лидер земельного объединения Франк Магниц. 18 января левые экстремисты разгромили ресторан «Три каштана» в Лейпциге, где регулярно устраивали собрания члены «АдГ».

Террор против партии развернут нешуточный, но если «Альтернатива для Германии» выстоит сейчас, то все эти акции устрашения послужат ей самой лучшей рекламой.