Лукашенко заявил о готовности Минска к взаимодействию с Западом и Востоком

Белоруссия готова к взаимодействию со всеми странами на принципах уважения и порядочности. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко , принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

"Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности", — сказал Лукашенко.

По его словам, с учетом своего геополитического положения Минск , как никто другой, заинтересован в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве.

"Только путем равноправного диалога устраняются стереотипы и решаются построенные на их фундаменте стены непонимания", — отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что за Белоруссией прочно закрепился статус одного из инициаторов и активных участников интеграционных процессов на евразийском пространстве.

"Глубоко убежден, что Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии, — сказал белорусский лидер. — Мы будем и дальше инициировать миролюбивые, объединяющие проекты сотрудничества, и, конечно, поддерживать любые добрые начинания с вашей стороны".

По его словам, современная международная ситуация стремительно меняется, и зачастую ее сложно спрогнозировать. Лукашенко отметил, что "все более жесткая конкуренция охватывает мировую экономику".