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Лукашенко заявил о готовности Минска к взаимодействию с Западом и Востоком 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Белоруссия готова к взаимодействию со всеми странами на принципах уважения и порядочности. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.
"Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности", — сказал Лукашенко.
По его словам, с учетом своего геополитического положения Минск, как никто другой, заинтересован в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве.
"Только путем равноправного диалога устраняются стереотипы и решаются построенные на их фундаменте стены непонимания", — отметил президент.
Лукашенко подчеркнул, что за Белоруссией прочно закрепился статус одного из инициаторов и активных участников интеграционных процессов на евразийском пространстве.
"Глубоко убежден, что Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии, — сказал белорусский лидер. — Мы будем и дальше инициировать миролюбивые, объединяющие проекты сотрудничества, и, конечно, поддерживать любые добрые начинания с вашей стороны".
По его словам, современная международная ситуация стремительно меняется, и зачастую ее сложно спрогнозировать. Лукашенко отметил, что "все более жесткая конкуренция охватывает мировую экономику".
"В этих непростых условиях все государства стремятся выработать стратегию противостояния традиционным и новым угрозам", — отметил Лукашенко и добавил, что, "как показывает практика, делать это эффективнее вместе".
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Комментарии5
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
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