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Директор школы пустился в пляс с детьми вопреки госправилам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Директор одной из школ на севере Китая отказался от утвержденной государством программы ежедневных упражнений и вместо этого танцует с учениками. Как сообщает South China Morning Post, в сети опасаются, что мужчина может потерять свою работу.
На кадрах видно, как 40-летний Чжан Пэнфэй (Zhang Pengfei) — директор школы в уезде Линьи в провинции Шаньси — лично танцует с детьми. С ним движения повторяют и коллеги. Мужчина пояснил, что решил привнести изменения еще в ноябре, поскольку ни детям, ни учителям обычная гимнастика не была интересна, а ребята очень много времени проводили без движения. В итоге он лично выучил танец и стал практиковать его с детьми.
Первоначально половина учителей была против, однако в итоге они изменили свое мнение, поскольку бодрая музыка оказалась полна энергии. При этом окончательно от обычной гимнастики в школе отказались в декабре. В сети считают, что это решение может стать концом карьеры для Пэнфэя, когда ажиотаж вокруг его решения поутихнет.
Однако такие сцены для Китая совершенно нетипичны: ученики обычно присутствуют на обязательных и ежедневных тренировках по гимнастике на улице (исключение — плохая погода). Во время них крутят записанные инструкции и музыку, дети синхронно делают упражнения на гибкость, растяжку, прыгают. Целью ставится повышение силы, ловкости, командной работы.
Тренировки были введены во всех начальных, средних и старших школах с 1951 года. Ранее подобную зарядку обязательно проводили и в госучреждениях, однако сейчас такая практика ушла в прошлое. SCMP пишет, что инспекторы периодически даже проводят необъявленные проверки в школах, чтобы удостовериться, что порядок соблюдается.
Мнения жителей Линьи о новшестве разнятся. Одни считают, что приоритет — заставить людей двигаться. Другие же указывают, что программа не применялась бы правительством, если бы не была эффективна. Сами ученики в другие регионах, в том числе Пекине, считают, что танцевать гораздо интереснее, а гимнастику стоит оставить для роботов, которым не может быть скучно.
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В мире , Образование , Китай
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