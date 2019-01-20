Самый высокий пакистанец не может найти жену 

23-летний Зия Рашид — самый высокий мужчина в Пакистане, рост молодого человека составляет 2,4 метра. Из-за выдающегося роста Зия не может найти себе невесту, все девушки, которым он делал предложение, отвечали ему отказом. Кроме того, у пакистанца возникают проблемы и в обыденной жизни: ему трудно подобрать себе одежду, неудобно ездить в общественном транспорте. Зия Рашид немногим ниже Султана Кёсена, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек современности, рост турецкого фермера — 251 сантиметр. Но в отличие от своего пакистанского собрата Султан женат, свадьба состоялась в 2013 году. Супруга великана из Турции Мерве Дибо едва достает ему до локтя. Людям-гигантам приходится нелегко, как правило, их высокий рост обусловлен опухолью гипофиза, что и приводит к подобной аномалии в организме.