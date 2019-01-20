СМИ: Абэ готов на мирный договор с РФ при гарантии передачи Шикотана и островов Хабомаи

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части южных Курильских островов: Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Kyodo отмечает, что план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и группы островов Хабомаи Японии де-факто.

При этом, по мнению представителей администрации Абэ, передача двух других островов — Итурупа и Кунашира — на данном этапе выглядит нереалистично.