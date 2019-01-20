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СМИ: Абэ готов на мирный договор с РФ при гарантии передачи Шикотана и островов Хабомаи 

ТАСС 1 час назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части южных Курильских островов: Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.
Kyodo отмечает, что план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и группы островов Хабомаи Японии де-факто.
При этом, по мнению представителей администрации Абэ, передача двух других островов — Итурупа и Кунашира — на данном этапе выглядит нереалистично.
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В мире , Азия , Видео , Политика , Синдзо Абэ , Япония
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