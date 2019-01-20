Абэ поделился ожиданиями от встречи с Путиным

«Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору — вопросу, остающемся нерешенным в течение всего послевоенного периода», — объявил Абэ. По его словам, это мешает развитию экономического потенциала двух чтран.

«Чтобы полностью раскрыть потенциал отношений двух стран и еще больше продвинуть вперед наше сотрудничество, необходимо в скорейшие сроки разрешить ситуацию с отсутствием мирного договора», — сказал японский премьер.

Ранее в воскресенье, 20 января, помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что слова Абэ о претензиях Токио на южные Курилы осложнят предстоящие переговоры с Москвой.

Абэ 22 января совершит визит в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, стороны в том числе планируют обсудить вопросы, связанные с заключением между странами мирного договора.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.