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Абэ поделился ожиданиями от встречи с Путиным 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поделился своими ожиданиями относительно грядущей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».
«Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору — вопросу, остающемся нерешенным в течение всего послевоенного периода», — объявил Абэ. По его словам, это мешает развитию экономического потенциала двух чтран.
«Чтобы полностью раскрыть потенциал отношений двух стран и еще больше продвинуть вперед наше сотрудничество, необходимо в скорейшие сроки разрешить ситуацию с отсутствием мирного договора», — сказал японский премьер.
Ранее в воскресенье, 20 января, помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что слова Абэ о претензиях Токио на южные Курилы осложнят предстоящие переговоры с Москвой.
Абэ 22 января совершит визит в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, стороны в том числе планируют обсудить вопросы, связанные с заключением между странами мирного договора.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
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В мире , Азия , Политика , Синдзо Абэ , Юрий Ушаков , Владимир Путин , Интерфакс , Япония
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