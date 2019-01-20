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Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора» 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: © AP Photo / Bela Szandelszky
Венгерский кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни в своем доме в Будапеште, сообщает портал Hungary Today.
По данным портала, Венгерский национальный фонд кино в воскресенье заявил о кончине Вайны местному агентству MTI.
В числе прочих Вайна спродюсировал фильмы "Рэмбо: Первая кровь" (1982), "Рэмбо: Первая кровь 2" (1985), "Рэмбо 3" (1988), "Крепкий орешек 3: Возмездие" (1995), "Терминатор 3: Восстание машин" (2003) и "Терминатор: Да придёт спаситель" (2009). Власти Венгрии 15 января 2011 года назначили его правительственным комиссаром, ответственным за стратегию сохранения и развития венгерского кинематографа.
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В мире , Европа , Будапешт
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