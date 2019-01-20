Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Венгерский кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни в своем доме в Будапеште , сообщает портал Hungary Today.

По данным портала, Венгерский национальный фонд кино в воскресенье заявил о кончине Вайны местному агентству MTI.

В числе прочих Вайна спродюсировал фильмы "Рэмбо: Первая кровь" (1982), "Рэмбо: Первая кровь 2" (1985), "Рэмбо 3" (1988), "Крепкий орешек 3: Возмездие" (1995), "Терминатор 3: Восстание машин" (2003) и "Терминатор: Да придёт спаситель" (2009). Власти Венгрии 15 января 2011 года назначили его правительственным комиссаром, ответственным за стратегию сохранения и развития венгерского кинематографа.