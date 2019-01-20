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Второй за день: новый кандидат в президенты Украины 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Global Look Press
Партия «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» выдвинула кандидатом в президенты Украины депутата Верховной рады Александра Вилкула, передает РИА «Новости».
Отмечается, что «Оппозиционный блок» раскололся на две партии — «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». От второй кандидатом в президенты выдвинут Юрий Бойко.
Ранее в воскресенье, 20 января, глава Социалистической партии Украины и бывший советник главы украинского МВД Илья Кива был выдвинут кандидатом на пост президента страны.
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В мире , Украина , Александр Вилкул , Юрий Бойко , МВД , Верховная Рада , РИА Новости
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