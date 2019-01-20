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Вилкула выдвинули кандидатом в президенты Украины 

Вести.Ru + ещё 9 34 минуты назад
Фото: Global Look Press
Кандидатом в президенты Украины партия "Оппозиционный блок — Партия мира и развития" выдвинула депутата Верховной рады Александра Вилкула.
В Запорожье сегодня прошел форум "За мир и развитие", до этого — закрытый съезд партии, где и была выдвинута кандидатура Вилкула, передает РИА Новости.
Алексаандр Юрьевич Вилкул (родился 24 мая 1974, Кривой Рог) — украинский политик. Вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, депутат Верховной рады Украины V, VI и VIII созывов.
Очередные выборы президента Украины назначены Верховной радой Украины на воскресенье 31 марта 2019 года.
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В мире , Украина , Александр Вилкул , Верховная Рада , РИА Новости , Запорожье
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