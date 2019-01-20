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«Я не думала, что это зайдет так далеко»
«Я не думала, что это зайдет так далеко»

Раненая россиянином в Норвегии женщина очнулась 

News.ru 2 часа назад
Фото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Молодая женщина, которую как предполагается ранил гражданин России, пришла в сознание.
По словам членов её семьи, 25-летняя пострадавшая чувствует себя лучше, передаёт норвежская телерадиокомпания NRK.
Ранее News.ru писал, что окружной суд Осло арестовал на четыре недели 20-летнего гражданина России, который напал с ножом на посетительницу магазина в норвежской столице. При этом полиция безопасности подозревает молодого человека в «совершении теракта на религиозной почве». По некоторым данным, обвиняемый сам считает своё преступление террористическим актом.
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