Выгнали на мороз: на Украине захватили еще один храм

В Тернопольской области Украины захватили еще один храм УПЦ МП

Раскольники из Православной церкви Украины захватили очередной храм канонической УПЦ — Свято-Троицкий храм в селе Ростоки Тернопольской области. Прихожан и священника Украинской православной церкви не пустили в храм, и они были вынуждены служить литургию и освящать воду на Крещение под открытым небом на морозе.

Еще один храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) был захвачен раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ). В этот раз был захвачен Свято-Троицкий храм в селе Ростоки Тернопольской области, сообщается на сайте Союза православных журналистов Украины.

«В ночь на 19 января община Свято-Троицкого храма УПЦ села Ростоки Кременецкого района вынуждена была служить литургию и водосвятный молебен под открытым небом в мороз», — отмечается в сообщении.

Представители ПЦУ проникли в храм во время освещения воды на улице, провозгласили переход под эгиду своей религиозной структуры и не пускали внутрь священника и прихожан. Они не растерялись и принесли стол, на котором перед закрытыми дверьми храма совершили проскомидию (приготовление хлеба и вина, часть литургии — «Газета.Ru» ) и отслужили Божественную Литургию. «Из захваченного храма даже не включили наружный свет, все было отслужено в темноте с подсветкой телефонами и фонариками», — подчеркивается в статье.

Захваты храмов канонической УПЦ происходят на протяжении всего января — после провозглашения автокефалии ПЦУ. В середине прошедшей недели священники новой религиозной структуры вместе с радикальными украинскими националистами из организации С-14 («Сiчь», запрещена в РФ ) захватили православный храм в селе Оленевка в Черниговской области.

За пару дней до этого радикалы захватили Свято-Николаевский храм УПЦ в селе Ворсовка Житомирской области. Накануне этого события был штурмом взят Свято-Михайловский храм в селе Красноволя Волынской области. Туда также не пропустили священника и прихожан, призывая переходить под эгиду ПЦУ.

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил были отобраны около 50 храмов. В УПЦ также прогнозировали, что предоставление автокефалии со стороны Константинопольского патриархата спровоцирует новые захваты храмов радикалами.

Месяцем ранее десятки сторонников автокефалии попыталась штурмом взять резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, сохраняющего верность канонической УПЦ. Радикалы едва не выломали двери здания, при этом находившиеся на месте событий полицейские никак не препятствовали радикалам.

В конце сентября радикалы из украинской националистической организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России) захватили здание Свято-Троицкого храма УПЦ Московского патриархата. Пострадали два прихожанина и настоятель храма. На фоне борьбы ПЦУ за автокефалию в стране участились случаи нападения на православные церкви, которые относятся к Московскому патриархату. Священнослужители опасаются, что вскоре прихожанам придется самим защищать святыни, поскольку надежды на закон у них остается все меньше.

В настоящее время существует серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к кровопролитию и религиозной войне. Чтобы предотвратить такой исход, должны взаимодействовать обе стороны конфликта. Стоит отметить, что на Украине находится около трети от 36 тыс. приходов РПЦ, и их потеря «станет политическим ударом для патриарха Кирилла», сообщал ранее Bloomberg

Власти Украины откровенно вмешиваются в церковные дела, нарушая конституцию и доводя ситуацию до религиозного конфликта, заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко , передает ФАН.

Киев неоднократно выступал с заверениями в том, что не собирается вмешиваться в дела Церкви. Тем не менее, приходы канонической УПЦ подвергаются постоянному и открытому давлению. В частности, в Винницкой области администрация шлет священникам образцы заявлений о переходе в «новую церковь», предлагая внести недостающие сведения о том или ином церковном приходе.

По мнению Бойко, особенно циничным является тот факт, что президент Украины Петр Порошенко использует церковные дела в своей предвыборной программе. Депутат напомнил, что сейчас на Украине имеет множество проблем, включая резкое падение уровня жизни, рост тарифов ЖКХ, низкие пенсии и гражданскую войну. Вместо того, чтобы заняться решением этих проблем,

Порошенко начал наступление на каноническую церковь, что неизбежно приведет лишь к новым проблемам в стране.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии «православной церкви Украины».

«Автокефальная церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие патриархи и предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — заявил вселенский патриарх.