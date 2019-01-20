Пленный украинский военный выдал планы Киева

Пьяный украинский военный выдал наступательные планы Киева

Украинский военнослужащий, взятый в плен несколько дней назад в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда приблизился к позициям народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики, подтвердил данные об агрессивных планах Киева в Донбассе, сообщил официальный представитель НМ ДНР Даниил Безсонов.

«В очередной раз подтвердилась информация о том, что украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий и провести наступательную операцию. (…) Также боевик подтвердил наши опасения о намерении украинского оккупационного командования провести теракт с применением отравляющих веществ», — сообщил Безсонов, слова которого приводит «Донецкое агентство новостей».

Он рассказал, что украинского военного взяли в плен несколько дней назад, когда тот, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в одиночку приблизился к позициям ополчения. Личные данные пленного не уточняются.

«По словам украинского боевика, несмотря на все старания [президента Украины Петра] Порошенко и его администрации, с каждым днем ненависть и презрение в рядах украинской армии к нему только растет», — сообщил Безсонов.

Он отметил, что для украинских военнослужащих не стало неожиданностью решение Порошенко ввести военное положение в 10 областях страны.

«Последний украинский солдат понимает, что это была неудавшаяся попытка перенести выборы на неопределенный срок и удержаться у власти», — добавил Безсонов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о проведении в рамках военного положения передислокации подразделений для «усиления обороны» на границе с Россией, а также анонсировал учения в пограничных областях.