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В ДНР заявили о пленении украинского силовика 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Р-Спорт
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
"Украинский боевик направился с оружием в сторону наших позиций. Наши наблюдатели решили не препятствовать. В конечном итоге военнослужащие Народной милиции подпустили его ближе, связали и взяли в плен", — сказал журналистам представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Он пояснил, что боец вооруженных сил Украины находился в состоянии алкогольного опьянения.
По словам Безсонова, при общении с пленным подтвердились сведения о подготовке командования силовиков к наступательным действиям в Донбассе в конце декабря 2018 года и провокациям с использованием химического оружия, о которых ранее уже заявляли в оборонном ведомстве ДНР.
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