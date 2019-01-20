В ДНР заявили о пленении украинского силовика

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.

"Украинский боевик направился с оружием в сторону наших позиций. Наши наблюдатели решили не препятствовать. В конечном итоге военнослужащие Народной милиции подпустили его ближе, связали и взяли в плен", — сказал журналистам представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он пояснил, что боец вооруженных сил Украины находился в состоянии алкогольного опьянения.