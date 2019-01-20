Супругу Елизаветы II сделали предупреждение из-за отсутствия ремня

Полицейские сделали устное предупреждение 97-летнему супругу королевы Великобритании Филиппу за отсутствие ремня безопасности во время управления автомобилем. Фотографии не пристёгнутого герцога Эдинбургского за рулем нового Land Rover распространились по Сети, сообщает Daily Mail

BREAKING Police take action over images of Prince Philip driving without seatbelt https://t.co/3LGxn2egTA pic.twitter.com/wcS9qXduyj— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 19 января 2019 г.

Примечательно, что за 48 часов до этого Филипп попал в ДТП возле поместья Сандрингем в Норфолке. В Норфолке были сделаны те самые снимки.. В результате столкновения его джип англичанина перевернулся, второй автомобиль, участвовавший в аварии, вылетел с дороги. Королевский супруг не пострадал. 46-летняя мать двоих детей, сломавшая запястье в этом ДТП, заявила, что принц Филипп не извинился перед постарадавшими.

Эмма Фэйрвезер была пассажиром Kia, которой управляла ее 28-летняя подруга, чей девятимесячный ребенок также находился в машине.

«Мы видели Land Rover в 150 метрах от нас на перекрестке, затем он начал двигаться», — рассказала она после ДТП.

Герцог Эдинбургский посетовал на собственную глупость после того, как в четверг его вытащили из разбитого джипа, после столкновения с Kia На фото, опубликованных спустя два дня после этого герцог в темных очках без ремня безопасности в едет на новом джипе, доставленном ему в поместье.