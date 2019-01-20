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Супругу Елизаветы II сделали предупреждение из-за отсутствия ремня 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Полицейские сделали устное предупреждение 97-летнему супругу королевы Великобритании Филиппу за отсутствие ремня безопасности во время управления автомобилем. Фотографии не пристёгнутого герцога Эдинбургского за рулем нового Land Rover распространились по Сети, сообщает Daily Mail.
Примечательно, что за 48 часов до этого Филипп попал в ДТП возле поместья Сандрингем в Норфолке. В Норфолке были сделаны те самые снимки.. В результате столкновения его джип англичанина перевернулся, второй автомобиль, участвовавший в аварии, вылетел с дороги. Королевский супруг не пострадал. 46-летняя мать двоих детей, сломавшая запястье в этом ДТП, заявила, что принц Филипп не извинился перед постарадавшими.
Эмма Фэйрвезер была пассажиром Kia, которой управляла ее 28-летняя подруга, чей девятимесячный ребенок также находился в машине.
«Мы видели Land Rover в 150 метрах от нас на перекрестке, затем он начал двигаться», — рассказала она после ДТП.
Герцог Эдинбургский посетовал на собственную глупость после того, как в четверг его вытащили из разбитого джипа, после столкновения с Kia  На фото, опубликованных спустя два дня после этого герцог в темных очках без ремня безопасности в едет на новом джипе, доставленном ему в поместье.
Комментарии
В мире , Елизавета II , Великобритания
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