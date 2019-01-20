В ДНР рассказали о попытках диверсантов проникнуть в республику

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики с 29 декабря 2018 года пресекло шесть попыток проникновения украинских диверсионных групп на территорию республики, сообщил журналистам представитель пресс-службы ведомства.

"В период с 29 декабря 2018 года МГБ ДНР зафиксировано и пересечено шесть попыток проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию республики через линию разграничения", — сообщил представитель пресс-службы МГБ.

В ведомстве заявили, что целями диверсантов являлись объекты гражданской инфраструктуры, такие как транспортные развязки, мосты, железнодорожные пути, а также объекты энергетической сферы.