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В ДНР рассказали о попытках диверсантов проникнуть в республику 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики с 29 декабря 2018 года пресекло шесть попыток проникновения украинских диверсионных групп на территорию республики, сообщил журналистам представитель пресс-службы ведомства.
"В период с 29 декабря 2018 года МГБ ДНР зафиксировано и пересечено шесть попыток проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию республики через линию разграничения", — сообщил представитель пресс-службы МГБ.
В ведомстве заявили, что целями диверсантов являлись объекты гражданской инфраструктуры, такие как транспортные развязки, мосты, железнодорожные пути, а также объекты энергетической сферы.
"В ходе проведенных мероприятий совместными усилиями силовых ведомств ДНР деятельность диверсионно-разведывательных групп пресечена", — заявил представитель пресс-службы.
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