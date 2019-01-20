«Как метлой машет»: в Сети высмеяли слова украинского эксперта о войне с РФ

Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к заявлению украинского политтехнолога Дмитрия Раимова об условиях начала войны с Россией

Ранее он заявил, что в случае остановки строительства "Северного потока — 2", Россия потеряет возможность транспортировать газ в Европу, а США смогут контролировать газотранспортную систему Украины . По его мнению, подобная ситуация будет представлять для Москвы стратегический риск, и у России якобы "остается только один шаг — война".

Комментаторы обратили внимание, что Украина никак не может определиться со статусом взаимоотношений с Россией.

"Я чего-то не понял. Так будет война, или вы уже пятый год воюете с Россией? Вы уж там определитесь", — предложил пользователь Александр.

"Вот несет, как метлой машет. План у Украины один — мечтать и плакать", — написала Елена Молчанова.

"А американцы не хотят о нас забыть? Век бы их не видеть. Чтоб они жили, как мы в Украине", — заявила Елена Безфамильная.

"Украина сама себе сделала проблемы с транзитом, сама определила себе врага и ищет в чужом глазу соринку! Работать надо, подымать экономику… Украинским чиновникам утро надо начинать с просмотра фильма "Собачье сердце", а на ночь повторять просмотр! И так каждый день!" — высказалась пользователь Нафаня.

"Не думал, что Раимов так быстро деградирует", — с сожалением отмечает Виктор Громов

"Надо же столько чуши наговорить за 40 минут. И все с серьезным видом. Это талант", — иронично заметил пользователь LESORUBBB.

Но нашлись и те, кто согласился с прогнозами эксперта.

"Но своя правда в статье есть — это возможный контроль американцами рынка энергоносителей в Европе, останься украинский транзит безальтернативным", — отметил K. Yuri. ‏