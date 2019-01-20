Депутат Рады призвал сменить идеологию ради мира

Депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что прекратить затянувшийся вооруженный конфликт в Донбассе можно только путём смены существующей в стране идеологии.

«Для того, чтобы сделать правильный выбор, понимать, что в первую очередь войну надо заканчивать, нужно выбирать другую идеологию», — сказал парламентарий в эфире телеканала «Наш».

По его словам, новая идеология должна восстановить экономику Украины, сделать страну сильной «и вместе с этим равной всем соседям».