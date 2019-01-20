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Депутат Рады призвал сменить идеологию ради мира 

News.ru 1 час назад
Фото: Str/NurPhoto/Global Look Press
Депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что прекратить затянувшийся вооруженный конфликт в Донбассе можно только путём смены существующей в стране идеологии.
«Для того, чтобы сделать правильный выбор, понимать, что в первую очередь войну надо заканчивать, нужно выбирать другую идеологию», — сказал парламентарий в эфире телеканала «Наш».
По его словам, новая идеология должна восстановить экономику Украины, сделать страну сильной «и вместе с этим равной всем соседям».
Ранее News.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к скорейшему урегулированию конфликта в Донбассе. При этом происходящее в регионе он охарактеризовал как «недоразумение».
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