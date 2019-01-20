Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией

Если газопровод "Северный поток — 2" не будет построен, между Россией Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина".

"Если его ("Северного потока — 2". — Прим. ред.) не будет — это не агитация за Россию — мы будем обсуждать вероятность войны. Они (российские власти. — Прим. ред.) же не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем — не через Украину — они забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы не будем им интересны с экономической точки зрения", — сказал он.

Эксперт добавил, что для Москвы потеря возможности транспортировать газ в Европу, в случае если США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, представляет стратегический риск.

"Они прекрасно понимают, что если американцы сюда заходят, контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему и в какой-то момент перекрывают вентель и поставляют свой сланцевый газ, сжиженный газ в Европу, то России перекрывают десятки миллиардов долларов. У России остается только один шаг — это война", — предположил политтехнолог.

Проект газопровода

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, некоторые европейские страны, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В свою очередь, Германия (крупнейшая экономика в ЕС) не раз заявляла, что поддерживает "Северный поток — 2".