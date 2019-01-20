Кандидат в президенты Украины пообещал избавиться от бизнеса в России

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на результаты расследования, выявившего наличие у него бизнеса в России . Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Он подчеркнул, что не может выйти из российской компании из-за условий контракта. В то же время у него есть возможность покинуть кипрскую компанию, которая владеет российским бизнесом. По его словам, в ближайшее время он перестанет быть совладельцем этой компании.

«Контракт заключен на 10 лет. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от "Сватов". (…) Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет», — заявил политик. Он добавил, что «Квартал 95» получает роялти от товара, произведенного до 2014 года, и на эти деньги шоумен снимает продукт на Украине.

18 января у Зеленского обнаружили бизнес в России. По данным расследования, учредителем российских компаний «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс» является кипрская фирма Green Family Ltd, которая в свою очередь также является соучредителем ООО «Квартал 95» на Украине.

Владимир Зеленский указан как один из конечных бенефициаров Green Family Ltd. С 2014 по 2017 годы российские компании фирмы заработали 350 миллионов гривен.

31 марта пройдут очередные выборы президента Украины. 2 февраля Порошенко должен объявить о выдвижении на второй срок. Он занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором.