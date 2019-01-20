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Королеву Великобритании поймали на нарушении ПДД 

ТК «Звезда»
Фото: Stephen Lock, Globallookpress
Фотографы запечатлели 92-летнюю монаршую особу за рулем Range Rover, причем, было абсолютно отчетливо видно, что она не пристегнута.
Королеву Великобритании Елизавету II застали за рулем с не пристегнутым ремнем безопасности. Сделать снимок монаршей особы в небезопасном положении удалось папарацци в Сандрингеме, графство Норфолк.
Фотографы запечатлели 92-летнюю Елизавету за рулем Range Rover. При этом, было абсолютно отчетливо видно, что она не пристегнута. Помимо того, что это просто небезопасно, особенность ситуации состоит в том, что буквально днем ранее ее супруг, 97-летний принц Филипп, попал в серьезное ДТП, столкнувшись с автомобилем и перевернувшись.
В происшествии пострадали две женщины, герцог же Эдинбургский фактически отделался испугом. Однако, ему грозит лишение прав. Об этом сообщает The Daily Mail.
После удара машина Филиппа перевернулась. Королева же приехала позже — уже когда его осматривал врач, сделавший в итоге вывод, что бывший моряк не пострадал.
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В мире , Елизавета II , Остров Норфолк , Великобритания
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