Королеву Великобритании поймали на нарушении ПДД

Фотографы запечатлели 92-летнюю монаршую особу за рулем Range Rover, причем, было абсолютно отчетливо видно, что она не пристегнута.

Фотографы запечатлели 92-летнюю Елизавету за рулем Range Rover. При этом, было абсолютно отчетливо видно, что она не пристегнута. Помимо того, что это просто небезопасно, особенность ситуации состоит в том, что буквально днем ранее ее супруг, 97-летний принц Филипп, попал в серьезное ДТП, столкнувшись с автомобилем и перевернувшись.

В происшествии пострадали две женщины, герцог же Эдинбургский фактически отделался испугом. Однако, ему грозит лишение прав. Об этом сообщает The Daily Mail.

После удара машина Филиппа перевернулась. Королева же приехала позже — уже когда его осматривал врач, сделавший в итоге вывод, что бывший моряк не пострадал.