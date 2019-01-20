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Женщины США вышли на марши протеста 

360tv.ru + ещё 6 28 минут назад
Фото: Twitter
Женские марши протестов прошли 19 января в городах США, сообщили в соцсетях организаторы акций. Американки призывали к соблюдению прав женщин, расовых и сексуальных меньшинств и, кроме того, осудили политику президента США Дональда Трампа.
Марш проходит в третий раз. Впервые активистки вышли на улицы сразу после избрания Трампа президентом, в январе 2017 года. Тогда марш собрал только в столице страны Вашингтоне рекордные полмиллиона манифестантов. В этом году число участниц уменьшилось в 100 раз.
Организаторы «женских маршей» за прошедшие два года достигли ряда своих политических целей, несмотря на спад активности. Так, на промежуточных выборах в Конгресс демократы получили контроль над палатой представителей, чего не было уже восемь лет. А в Палату представителей было избрано рекордное число женщин — более 130.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , США
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