Женщины США вышли на марши протеста

Марш проходит в третий раз. Впервые активистки вышли на улицы сразу после избрания Трампа президентом, в январе 2017 года. Тогда марш собрал только в столице страны Вашингтоне рекордные полмиллиона манифестантов. В этом году число участниц уменьшилось в 100 раз.

Организаторы «женских маршей» за прошедшие два года достигли ряда своих политических целей, несмотря на спад активности. Так, на промежуточных выборах в Конгресс демократы получили контроль над палатой представителей, чего не было уже восемь лет. А в Палату представителей было избрано рекордное число женщин — более 130.