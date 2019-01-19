Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центр Киева стянули силовиков 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
На улице Крещатик в центре Киева усилена охрана правопорядка из-за анонсированной националистами акции по случаю годовщины столкновений в 2014 году. Об этом сообщает УНН.
По данным агентства, на место прибыли автозаки, автомобили полиции. Также на Крещатике находятся представители организации «Красный крест».
Уточняется, что надзор на центральной улице Киева усилен из-за акции, которую анонсировали националистические организации в честь событий 2014 года, когда на Майдане независимости происходили столкновения.
Газета.Ru: последние новости
На Украине газовые месторождения "подарили" другу Порошенко Трамп объявил о выборе страны встречи с Ким Чен Ыном Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах105
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ576
В Москве убили вступившегося за девушку мужчину195
США отправляют еще один боевой эсминец в Черное море
Рыбка обратилась к Дерипаске187
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
05:23
Пранкеры не смогли дозвониться Путину
Общество
04:39
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ
В мире Украина
03:12
«Создал преступные схемы»: россиянина экстрадировали в США
Происшествия Статьи
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:15
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси
Украина В мире
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение